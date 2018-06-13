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ФІФА рекордно "роздягне" Росію на ЧС-2018

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Чемпіонат світу в Росії принесе Міжнародної федерації футболу (ФІФА) рекордний прибуток в 6,1 мільярда доларів.

Як повідомляє The New York Times, дохід ФІФА складе на 10 відсотків вище, ніж було прогнозовано і на 1,3 мільярда доларів більше, ніж сума, зароблена за світову першість чотирма роками раніше.

Прибуток від продажу прав на телетрансляції зросла на 2 відсотки. Спонсорські контракти принесуть ФІФА на 200 мільйонів доларів більше запланованого. Федерація розширила співпрацю з китайськими компаніями - в 2018 році 7 з 20 спонсорів мундіалю представляють Піднебесну.

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Тема
ЧС-2018
Об'єкт
ФІФА
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