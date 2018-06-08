"Потворний режим": ФІФА отримала неординарну пропозицію по ЧС-2018 в Росії

Гельсінська комісія з безпеки і співробітництва в Європі, яка працює при федеральному уряді США, опублікувала доповідь під назвою "2018 WORLD CUP: красива гра і потворний режим".

Члени комісії пропонують ФІФА провести церемонію нагородження переможця мундіалю на нейтральній території.

"В ідеалі ФІФА треба організувати церемонію нагородження переможця Кубка світу в нейтральному місці за межами Росії", - йдеться в доповіді.

Скріншот Commission on security and cooperation in Europe

Крім того, в доповіді закликають не висловлювати "публічного схвалення на адресу Володимира Путіна як глави держави, що приймає цей турнір".

Укладачі доповіді впевнені, що замість красивої футбольної події президент Путін дасть світу корумпований турнір, побудований на примусовій праці, і наражатиме фанатів реальному ризику насильства і проява ненависті.

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