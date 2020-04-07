ФІФА ухвалила офіційне рішення щодо сезону-2019/20 через коронавiрус

ФІФА через коронавiрус оголосила про безстрокове продовження сезону-2019/20 і дозволила продовжувати контракти, розраховані до 30 червня, на термін, необхідний для завершення поточного сезону.

ФІФА продовжив сезон 2019/2020

Контракти, які повинні були набути чинності цього літа, почнуть діяти з початком нового сезону. При цьому строки завершення сезону-2019/20 і початку сезону-2020/21 не називаються, йдеться на офіційному сайті організації.

ФІФА також порадила шукати баланс між клубами і гравцями щодо потенційних скорочень зарплат. До уваги має братися ситуація з поширенням інфекції в кожній окремій країні та економічне становище клубу.

ФІФА в своїй заяві пообіцяла, що готова проявити гнучкість щодо трансферного вікна і зробить так, щоб міжсезоння довелося на період між двома сезонами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА планує створити спеціальний грошовий фонд допомоги лігам і клубам, які опинилися у важкій фінансовій ситуації через коронавiрус.

Піти на такий крок ФІФА змусили випадки, що сталися протягом останнього тижня. Спочатку Уругвайська федерація футболу звільнила 400 співробітників через призупинення сезону. Пізніше стало відомо, що титулований словацький клуб "Жиліна" припинить своє існування.

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