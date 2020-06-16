ФІФА показала, як би виглядали Мессі, Мбаппе і Неймар, якби грали 50 років тому

Михайло Морозов Футбол 10:31, 16.06.2020

На честь 50-річчя чемпіонату світу 1970 року в Мексиці Міжнародна федерація футболу (ФІФА) уявила, як би виглядали зірки сучасного футболу, якби грали в той час.

На своїй сторінці в Twitter організація опублікувала знімки аргентинця Ліонеля Мессі, найкращого молодого гравця ЧС-2018 в Росії француза Кіліана Мбаппе і бразильця Неймара.

Неймар 50 років тому
Twitter Fifa World Cup
Ліонель Мессі 50 років тому
Twitter Fifa World Cup
Кіліан Мбаппе 50 років тому
Twitter Fifa World Cup

Відзначимо, що чемпіонат світу в Мексиці завершився перемогою бразильців, які розгромили збірну Італії у фінальному матчі з рахунком 4:1. У поєдинку за третє місце ФРН обіграла Уругвай з рахунком 1:0. Найкращим бомбардиром турніру став німець Герд Мюллер, який забив 10 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати боксу показали, як би виглядали Олександр Усик, Василь Ломаченко, Володимир Кличко та інші знамениті боксери, якби були жінками.

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