ФІФА показала, як би виглядали Мессі, Мбаппе і Неймар, якби грали 50 років тому

На честь 50-річчя чемпіонату світу 1970 року в Мексиці Міжнародна федерація футболу (ФІФА) уявила, як би виглядали зірки сучасного футболу, якби грали в той час.

На своїй сторінці в Twitter організація опублікувала знімки аргентинця Ліонеля Мессі, найкращого молодого гравця ЧС-2018 в Росії француза Кіліана Мбаппе і бразильця Неймара.

Неймар 50 років тому

Ліонель Мессі 50 років тому

Кіліан Мбаппе 50 років тому

Відзначимо, що чемпіонат світу в Мексиці завершився перемогою бразильців, які розгромили збірну Італії у фінальному матчі з рахунком 4:1. У поєдинку за третє місце ФРН обіграла Уругвай з рахунком 1:0. Найкращим бомбардиром турніру став німець Герд Мюллер, який забив 10 голів.

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