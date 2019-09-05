ФІФА пішла на безпрецедентний крок по ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує у відкритому доступі транслювати всі матчі відбіркового турніру ЧС-2022.

Прямі трансляції всіх поєдинків кваліфікації чемпіонату світу будуть проходити на відкритому офіційному каналі ФІФА в Youtube. Розклад трансляцій буде доступний на офіційному сайті ФІФА.

fifa.com

Так, вже 4 вересня можна було подивитися в прямому ефірі вісім поєдинків африканського відбору на ЧС-2022. Крім того, відеозаписи усіх ігор будуть доступні після закінчення трансляцій.

Відзначимо, що європейська частина відбіркового турніру ЧС-2022 стартує восени 2020 року. Фінальний турнір ЧС пройде в Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організація ЧС-2022 з футболу в Катарі знаходиться під загрозою зриву: будівельники футбольних арен протестують через рабські умови праці.

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