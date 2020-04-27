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27 квітня • оновлено в 16:54
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ФІФА піде на радикальні зміни правил через коронавірус

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ФІФА хоче дозволити командам збільшити кількість дозволених замін до п'яти, щоб допомогти гравцям впоратися з поверненням футболу після пандемії коронавірусу.

Як повідомляє видання SkySports, крім перерви клуби зможуть робити заміни тільки протягом трьох визначених правилами часових проміжків, щоб максимально скоротити кількість непотрібних пауз в матчі. Ці нововведення продиктовані тим, що після відновлення сезону футболістам доведеться провести велику кількість поєдинків за короткий період часу.

ФІФА пропонує дозволити 5 замін

ФІФА пропонує дозволити 5 замін

Sportskeeda

Нові правила вступлять в силу лише після отримання затвердження з боку Міжнародної ради футболу (IFAB), яка відповідає за внесення змін до правил гри в футбол.

Варто зазначити, що ці зміни торкнуться не тільки сезону 2019/20, а й сезону 2020/21, в тому числі і Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА збиралася оголосити про безстрокове продовження сезону 2019/20.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Теги
правила ФІФА
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