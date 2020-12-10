ФІФА опублікувала підсумковий рейтинг збірних за 2020 рік: де Україна

Михайло Морозов Футбол 13:00, 10.12.2020

Збірна України закінчила 2020 рік на 24-му місці в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), який був опублікований у четвер, 10 грудня.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, наша команда залишилася на тому ж місці, незважаючи на втрату семи очок після того, як УЄФА присудив їй технічну поразку у вирішальному матчі Ліги націй проти Швейцарії. На рахунку України 1521 бал.

Росія йде на 39-й позиції, наші суперники на Євро-2020 Нідерланди займають 14-ту сходинку, Австрія і Північна Македонія – 23-ту і 65-ту, відповідно.

Лідером рейтингу національних команд третій рік поспіль залишається Бельгія. Її найближчими переслідувачами є Франція, Бразилія, Англія і Португалія. Найбільший прогрес показала збірна Угорщини, яка в 2020 році набрала 44 очка.

Також наголошується, що в 2020-му було проведено 352 міжнародних поєдинки. Востаннє менше матчів було зіграно у 1987-му (329).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша збірна вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй після технічної поразки від Швейцарії. Українська асоціація футболу (УАФ) подала апеляцію на це рішення.

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