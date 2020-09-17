ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в четвер, 17 вересня, представила оновлений рейтинг найкращих національних збірних планети.

Українська команда як і раніше займає 24-у сходинку, набравши 2 очки (1539). Продовжують утримувати першість бельгійці. Друга – збірна Франції, яка випередила Бразилію.

Суперники збірної України по Лізі націй знаходяться вище нашої команди: Іспанія – на сьомому рядку, Німеччина – на чотирнадцятому, а Швейцарія – на п'ятнадцятому.

Суперники по Євро-2020 розташувалися на наступних позиціях: Нідерланди – тринадцяті, Австрія – двадцять сьома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні збірна України в Лізі націй обіграла команду Швейцарії (2:1) і поступилася Іспанії (0:4).