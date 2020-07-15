ФІФА опублікувала календар ЧС-2022 в Катарі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала календар фінального турніру чемпіонату світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, збірна Катару відкриє турнір 21 листопада матчем на 60-тисячному стадіоні "Аль-Бейт". Поєдинки групового етапу проходитимуть із 21 листопада до 2 грудня о 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00 за київським часом. Уже наступного дня, 3 грудня, стартує стадія 1/8 фіналу, останні матчі якої відбудуться 6 грудня. Чвертьфінали будуть зіграні 9 і 10 грудня, півфінали – 13 і 14 грудня.

Фінальний поєдинок запланований на 18 грудня і має відбутися в місті Лусаїл на однойменному 80-тисячному стадіоні. Матч за третє місце буде зіграний на день раніше – 17 грудня.

Календар матчів фінальної частини ЧС-2022 в Катарі FIFA.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА затвердив схему відбору на ЧС-2022, в якому візьме участь і збірна України.