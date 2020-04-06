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6 квітня • оновлено в 16:06
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ФІФА оголосить про безстрокове продовження сезону 2019/20

1.2т
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Найближчим часом ФІФА офіційно оголосить про рішення по сезону 2019/20, який був перерваний через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє видання Чемпіонат, в організації вирішили безстроково продовжити нинішній сезон, давши національним федераціям можливість самостійно визначитися з термінами його закінчення. Літнє трансферне вікно буде зсунуто по часу, а клуби зможуть продовжити контракти з футболістами, угоди з якими закінчуються 30 червня 2020 року, і використовувати їх у решті матчів.

ФІФА

ФІФА

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Відзначимо, що всі європейські першості, окрім Білорусі, були припинені через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін назвав дату, до якої повинні бути дограні всі національні чемпіонати. Крім того, організація може не допустити клуби з деяких країн до участі в єврокубках сезону 2020/21.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Тег
ФІФА
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