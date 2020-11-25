ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року

Михайло Морозов Футбол 12:57, 25.11.2020 Оновлено: 13:04, 25.11.2020

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала претендентів на звання найкращого гравця 2020 року.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, в список номінантів потрапили 11 виконавців із семи клубів. Повністю він має такий вигляд:

1. Тьяго Алькантара (Іспанія, "Баварія", "Ліверпуль");

2. Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус");

3. Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті");

4. Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія");

5. Садіо Мане (Сенегал, "Ліверпуль");

6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ);

7. Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона");

8. Неймар (Бразилія, ПСЖ);

9. Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал");

10. Мохаммед Салах (Єгипет, "Ліверпуль");

11. Вірджіл Ван Дейк (Нідерланди, "Ліаерпуль").

11 грудня ФІФА оголосить імена трьох фіналістів у цій номінації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА хоче серйозно реформувати чемпіонати світу та Європи.

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