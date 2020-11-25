ФІФА оголосила претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала претендентів на звання найкращого гравця 2020 року.
Як повідомляється на офіційному сайті організації, в список номінантів потрапили 11 виконавців із семи клубів. Повністю він має такий вигляд:
1. Тьяго Алькантара (Іспанія, "Баварія", "Ліверпуль");
2. Кріштіану Роналду (Португалія, "Ювентус");
3. Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті");
4. Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія");
5. Садіо Мане (Сенегал, "Ліверпуль");
6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ);
7. Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона");
8. Неймар (Бразилія, ПСЖ);
9. Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал");
10. Мохаммед Салах (Єгипет, "Ліверпуль");
11. Вірджіл Ван Дейк (Нідерланди, "Ліаерпуль").
11 грудня ФІФА оголосить імена трьох фіналістів у цій номінації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА хоче серйозно реформувати чемпіонати світу та Європи.