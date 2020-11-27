ФІФА оголосила кошики для жеребкування відбору ЧС-2022: де Україна

Збірна України з футболу потрапила до другого кошика під час жеребкування відбірного турніру на чемпіонат світу 2022 року.

Офіційний розклад перед церемонією 7 грудня оголосила Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

Команда Андрія Шевченка точно не зіграє зі збірними Швейцарії, Вельсу, Польщі, Швеції, Австрії, Сербії, Туреччини, Словаччини, Румунії, а також, за рішенням ФІФА, Росією.

Повністю склад кошика виглядає так.

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Голландія.

Кошик 2: Швейцарія, Вельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія.

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія.

Кошик 4: Боснія та Герцеговина, Словаччина, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург.

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Косово, Казахстан, Литва, Латвія, Андорра.

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.

Відзначимо, що відбірковий турнір до ЧС-2022 пройде з березня по листопад майбутнього року. Переможці груп отримають прямі путівки на Мундіаль, а другі команди вирушать до плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) присудив збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією в Лізі націй.