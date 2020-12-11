ФІФА назвала фінальних претендентів на звання найкращого футболіста 2020 року

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Приз найкращому футболістові року за версією ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила фінальний список претендентів на звання найкращого гравця 2020 року, скоротивши їхню кількість з одинадцяти до трьох.

Як повідомляється на офіційній сторінці організації в Twitter, за нагороду посперечаються нападники Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Ювентус") і Роберт Левандовскі ("Баварія"). Під час визначення переможця будуть враховуватися їхні досягнення з 20 липня 2019 року по 7 жовтня 2020 року.

Претенденти на звання найкращого футболіста 2020 року

Урочиста церемонія відбудеться в четвер, 17 грудня, і пройде без глядачів через коронавірус.

Відзначимо, що на звання найкращого голкіпера претендують Мануель Ноєр ("Баварія"), Аліссон ("Ліверпуль") і Ян Облак ("Атлетіко" Мадрид). А в трійку найкращих тренерів увійшли Марсело Б'єлса ("Лідс Юнайтед"), Ханс-Дітер Флік ("Баварія") і Юрген Клопп ("Ліверпуль").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА визначилася з кандидатами на приз за найкращий гол 2020 року.

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