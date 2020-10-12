ФІФА хоче серйозно реформувати чемпіонати світу та Європи

Олександр Чеканов Футбол 23:35, 12.10.2020 Оновлено: 00:21, 13.10.2020

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може зробити революцію в календарі проведення чемпіонатів світу та Європи.

Зокрема, директор із глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер виступив із пропозицією організовувати головні турніри збірних раз на два роки, а також переформатувати кваліфікацію до них.

"Чемпіонат світу та Європи раз на два роки було б більш правильним рішенням для сучасного світу. А всі кваліфікаційні матчі можна провести протягом місяця. Я вважаю, що це був би великий крок уперед. Крім того, нам треба відмовитися від Ліги націй і знайти більш зрозумілі турніри. Якщо ви вийдете на вулицю і запитайте у людей про Лігу націй, то мало хто зможе вам пояснити, що це", – сказав Венгер в інтерв'ю BILD.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Лізі націй збірна Росії втратила перемогу над Туреччиною, але зберегла лідерство в групі 3-го дивізіону В.

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