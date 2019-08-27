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ФІФА готує революцію в світовому футболі

1.7т Читати матеріал російською

Керівництво ФІФА розглядає можливість відмовитися від арбітрів на лінії. Роботу лайнсменів може виконувати штучний інтелект.

Арбітрів на лінії може замінити штучний інтелект

Арбітрів на лінії може замінити штучний інтелект

За інформацією Mirror, боси Міжнародної федерації футбольних асоціацій, відповідальні за введення VAR, вже опрацьовують можливість введення технології.

"У ФІФА вже є департамент, який вивчає подібний варіант. Чи зможе він замінити лайнсменів на камери і комп'ютери, які будуть фіксувати офсайди і аути? Так, одного разу це може статися", - відзначило джерело британського видання.

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Відзначимо, що аналогічні технології є в тенісі, де система Hawk Eye дозволяє визначити, чи потрапив м'яч у корт. У футболі на багатьох турнірах також діє технологія визначення гола: рефері моментально отримує сигнал про те, перетнув м'яч лінію воріт чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат Росії з футболу розпочався з ганебного інциденту, пов'язаного з новими футбольними правилами.

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ФІФА
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пора заменить эту гнилyю ФИФА на искусственный интеллект! Тогда точно этой позорной паРРаше не продали бы чемпионат мира! На котором одичалый скот обoсpался по полной! Твари продажные!
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