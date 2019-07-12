ФІФА готує історичне рішення

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представить новий Дисциплінарний кодекс, у якому за прояв расизму судді матимуть право зупиняти матч і зараховувати поразку.

Президент організації Джанні Інфантіно після переговорів із шістьма футбольними конфедерациями наполіг на введенні покарання за расизм і дискримінацію від учасників поєдинку або фанатів.

Расизм на трибунах стадіонів Росії

Як повідомляє Sky Sport, будуть значно розширені повноваження арбітрів. Зазначається, що покарання включатиме три етапи — спочатку арбітр зобов'язаний публічно вимагати припинити порушення. У разі, якщо інцидент під час матчу повториться, то необхідно буде призупинити гру і знову пояснити, що подібна поведінка є неприйнятною. Після перших двох мір покарання рефері зможе достроково закінчити поєдинок і присудити технічну поразку стороні-порушниці.

Також значно посилиться покарання для гравців і клубів за прояв расизму. Якщо раніше гравець за подібні порушення дискваліфікувався на 5 матчів, то тепер покарання буде збільшено до 10 ігор. За прояв расизму вболівальниками стадіони клубів будуть дискваліфіковані, а штраф становитиме 18 тисяч євро.

Новий Дисциплінарний кодекс вперше набуде чинності на матчах відбору до ЧС-2022.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає варіант перенесення частини матчів чемпіонату світу-2022 з Катару в Іран. Це станеться в разі збільшення кількості учасників турніру з 32-х до 48 команд.

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