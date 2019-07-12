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ФІФА готує історичне рішення

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представить новий Дисциплінарний кодекс, у якому за прояв расизму судді матимуть право зупиняти матч і зараховувати поразку.

Президент організації Джанні Інфантіно після переговорів із шістьма футбольними конфедерациями наполіг на введенні покарання за расизм і дискримінацію від учасників поєдинку або фанатів.

Расизм на трибунах стадіонів Росії

Расизм на трибунах стадіонів Росії

Як повідомляє Sky Sport, будуть значно розширені повноваження арбітрів. Зазначається, що покарання включатиме три етапи — спочатку арбітр зобов'язаний публічно вимагати припинити порушення. У разі, якщо інцидент під час матчу повториться, то необхідно буде призупинити гру і знову пояснити, що подібна поведінка є неприйнятною. Після перших двох мір покарання рефері зможе достроково закінчити поєдинок і присудити технічну поразку стороні-порушниці.

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Також значно посилиться покарання для гравців і клубів за прояв расизму. Якщо раніше гравець за подібні порушення дискваліфікувався на 5 матчів, то тепер покарання буде збільшено до 10 ігор. За прояв расизму вболівальниками стадіони клубів будуть дискваліфіковані, а штраф становитиме 18 тисяч євро.

Новий Дисциплінарний кодекс вперше набуде чинності на матчах відбору до ЧС-2022.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає варіант перенесення частини матчів чемпіонату світу-2022 з Катару в Іран. Це станеться в разі збільшення кількості учасників турніру з 32-х до 48 команд.

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Особа
Джанні Інфантіно
Тег
ФІФА
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