ФІФА готує екстрену заяву через допінг у російському футболі

Михайло Морозов Футбол 10:36, 6.05.2020

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в травні розраховує отримати дані Московської лабораторії, які можуть довести застосування допінгу російськими гравцями.

Як повідомляє видання OutlookIndia, ФІФА стала однією з багатьох міжнародних спортивних організацій, які отримали свіжу інформацію по допінговому скандалу Росії від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

ФІФА
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Нагадаємо, що минулого тижня WADA заявило, що в організації закінчили розслідування справ 298 російських спортсменів, яких підозрювали у використанні заборонених речовин, і відправили ці дані в 27 міжнародних федерацій. Поки невідомо, скільки справ із цих 298 пов'язано з футболістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент WADA Вітольд Банька назвав російське розслідування найскладнішим в історії боротьби з допінгом.

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