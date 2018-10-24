Фіаско Москви і ''сухий'' Коноплянка: результати ЛЧ

У Європі відбувся третій тур найпрестижнішого футбольного клубного турніру континенту — Ліги чемпіонів. 16 команд у середу, 24 жовтня, провели поєдинки у групах A, B, C і D.

З результатів варто відзначити сенсаційну нічию ПСЖ і "Наполі" у Парижі, а також розгромну поразку "Атлетіко" від дортмундської "Борусії". Крім того, в центральному протистоянні дня "Барселона" без Мессі впевнено здолала "Інтер", а "Тоттенхем" після видалення Уго Льоріса розписав мирову із ПСВ, "Локомотив" без шансів поступився "Порту", а "Галасарай" і "Шальке" українця Євгена Коноплянки так і не змогли забити один одному.

В інших зустрічах у першому єврокубковому матчі Тьєрі Анрі на посаді наставника "Монако", його команда зіграла внічию проти "Брюгге", а "Ліверпуль" знищив "Црвену Звезду".

Результати 24 жовтня

Група А

"Брюгге" (Бельгія) — "Монако" (Монако) 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 — 31 Сілла, 1:1 — 39 Уеслі.

"Брюгге" — Летиця, Пулен, Денсвіл, Мехелен, Вормер, Влітінк (Мата, 83), Ванаку, Накамба, Бонавентуре (Діатта, 90), Уеслі, Резаеі (Опенда, 79).

"Монако" — Бадіашіле, Раджі, Сідібе (Хенріхс, 64), Глік, Жемерсон, Шадлі, Аіт-Беннассер, Головін, Тілеманс, Сілла, Йоветич (Діоп, 12; ахолія, 73).

Попередження: Сідібе (44), Жемерсон (57), Накамба (64), Уеслі (85), Бонавентуре (89), Тілеманс (90).

"Боруссія" Д (Німеччина) — "Атлетіко" (Іспанія) 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 — 38 Вітцель, 2:0 — 73 Геррейро, 3:0 — 83 Санчо, 4:0 — 89 Геррейро.

"Боруссія" Д - Бюркі, Діалло, Хакимі, Пішчек, Загаду, Гетце, Пулішіч (Санчо, 79), Ройс, Вітцель, Бруун Ларсен (Геррейро, 63), Ділейні (Дауд, 35).

"Атлетіко" — Облак, Годін, Філіпе Луїс, Хуанфран, Люка Ернандес, Сауль (Корреа, 70), Коке, Парті (Родрі Ернандес, 46), Лемар, Дієго Коста, Грізманн.

Попередження: Діалло (13), Парті (35), Лемар (45), Філіпе Луїс (82), Дієго Коста (87), Загаду (90), Корреа (90).

Група В

"Барселона" (Іспанія) — "Інтер" (Італія) 2: 0 (1: 0, 1: 0)

Голи: 1: 0 — 32 Рафінья, 2: 0 — 83 Альба.

"Барселона" — тер Стеген, Піке, Альба, Серджі Роберто, Лангле, Артур (Відаль, 78), Бускетс, Рафінья (Нелсон Семеду, 72), Ракітіч, Коутіньо (Мунір, 88), Суарес.

"Інтер" — Ханданович, Міранда, Шкріньяр, Д`Амброзіо, Асамоа, Весіно, Брозовіч, Валеро (Мартінес, 63), Кандрева (Політано, 46), Перішич (Кейта Бальде, 77), Мауро Ікарді.

Попередження: Суарес (62), Брозовіч (73), Шкріньяр (74), Мартінес (85).

ПСВ (Голландія) — "Тоттенхем" (Англія) 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 — 29 Лосано, 1:1 — 39 Лукас Моура, 1:2 — 54 Кейн, 2:2 — 87 де Йонг.

ПСВ — Зут, Швааб, Тасенде, Думфріс, Віргевер, Росаріо, Хендрікс, Перейро (Гакпе, 83), Лосано, Мален, де Йонг.

"Тоттенхем" — Льоріс, Алдервейрелд, Девіс, Тріпп'єр, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 64), Дайер, Дембеле (Уінкс, 74), Еріксен, Сон Хин Мін (Ворм, 81), Кейн.

Попередження: Дембеле (20), Тасенде (59), Думфріс (90), Росаріо (90).

Вилучення: Льоріс (79).

Група С

"Ліверпуль" (Англія) — "Црвена Звезда" (Сербія) 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 — 20 Фірміно, 2:0 — 45 Салах, 3:0 — 51, пенальті Салах, 4:0 — 80 Мане.

"Ліверпуль" — Аліссон, Гомес, Робертсон (Морено, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум, Фабіньо, Шакірі (Лаллана, 68), Мане, Салах (Старрідж, 73), Фірміно.

"Црвена Звезда" — Борян, Дегенек, Бабич, Стойкович, Крстічіч, Гобеліч, Срніч, Йовічіч (Чаушіч, 75), Ебесіліо (Йованчіч, 65), Бен-Набуан (Шимич, 81), Боачі.

Попередження: Стойкович (50), Крстічіч (55), Йовічіч (74), Йованчіч (86), Гобеліч (88).

ПСЖ (Франція) — "Наполі" (Італія) 2:2 (0:1, 2:1)

Голи: 0:1 — 29 Лоренцо Інсіньє, 1:1 — 61, автогол Маріу Руй, 1:2 — 77 Мертенс, 2:2 — 90 Ді Марія.

ПСЖ — Ареоля, Маркіньос, Бернат (Керер, 46), Меньє, Кімпембе, Верратті (Діабі, 83), Рабьо, Ді Марія, Неймар, Кавані (Дракслер, 76), Мбаппе.

"Наполі" — Оспіна, Альбіоль, Маріу Руй, Максимович, Кулібалі, Фабіан Руїс, Гамшик, Кальєхон (Ріг, 88), Аллан, Інсіньє (Зелінський, 53), Мертенс (Милик, 84).

Попередження: Маркіньос (5), Мертенс (9), Маріу Руй (33), Кальєхон (81), Максимович (86), Оспіна (90), Дракслер (90).

Група D

"Локомотив" (Росія) — "Порту" (Португалія) 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 0:1 — 26, пенальті Марега, 0:2 — 35 Еррера, 1:2 — 38 Міранчук, 1:3 — 47 Корона.

"Локомотив" — Гільєрме, Ігнатьєв, Хеведес, Кверквелія, Баринов, Крихов'як, Денисов, Фернандеш (Жемалетдінов, 66), Міранчук, Міранчук, Едер (Лисов, 81).

"Порту" — Касільяс, Едер Мілітао, Феліпе, Теллес, Максі Перейра, Корона (Андре Перейра, 69), Еррера, Браімі (Адріан, 82), Данилу Перейра, Марега, Олівер Торрес (Базур, 83).

Попередження: Едер (25), Олівер Торрес (27), Баринов (50), Корона (59), Ігнатьєв (84).

Вилучення: Кверквелія (76).

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"Галатасарай" (Туреччина) — "Шальке" (Німеччина) 0:0 (0:0, 0:0)

"Галатасарай" — Муслера, Ліннес, Кабак, Майкон, Нагатомо (Байрам, 81), Донк, Бельханда, Родрігеш, Ндіайе, Гюмюш (Інан, 61), Дердійок (Челік, 70).

"Шальке" — Нюбель, Сані, Мендільо, Настасіч, Стамбулі, Коноплянка (Скжібскі, 77), Даніель Каліджурі, Руді, Сердар, Емболо (Маккенна, 82), Ут (Бюргшталлер, 90).

Попередження: Емболо (49), Нагатомо (52), Ліннес (60), Бельханда (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Локомотива" добиралися на матч Ліги чемпіонів електричкою.