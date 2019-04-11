ФФУ жорстоко покарала гравця "Динамо" за матч з "Шахтарем"

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш отримав чотирьохматчеву дискваліфікацію за вилучення в чвертьфінальній зустрічі Кубка України з донецьким "Шахтарем".

Таке рішення було прийнято за підсумками засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, повідомляє прес-служба організації. Таке покарання Гармаш поніс за червону картку, яку він отримав за агресивну поведінку щодо бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Дискваліфікація поширюється на всі внутрішні змагання, в яких бере участь столичний клуб. Таким чином, Денис пропустить матч Прем'єр-ліги з "Маріуполем", "Шахтарем", "Львовом" та "Олександрією". Гармаш зможе повернутися на поле 11 травня, коли кияни на своєму полі зіграють з "Зорею".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" оформило історичний трансфер уругвайського легіонера.

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