ФФУ жорстко покарала "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ (колишньої ФФУ) оштрафував "Десну" та "Динамо" за поведінку вболівальників у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, столичний клуб повинен заплатити 300 тисяч гривень за неналежну поведінку фанатів, а чернігівську команду покарали на суму в 100 тисяч гривень і одним матчем при порожніх трибунах.

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Варто відзначити, що це не перший випадок в нинішньому сезоні, коли "Динамо" штрафують через порушення правил поведінки вболівальників на трибунах. Раніше це сталося в кубковій зустрічі з донецьким "Шахтарем", а також у поєдинку проти "гірників" у чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати киян розгромили вагон електрички після виїзного матчу проти чернігівської "Десни".

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