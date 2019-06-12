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ФФУ зганьбилася з українським анонсом фіналу ЧС U-20

12.9тЧитати матеріал російською

Українська асоціація футболу (УАФ) помилилася з анонсом фіналу чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея.

В новини про квитки на вирішальний матч молодіжного мундіалю працівники УАФ розмістили прапор Північної Кореї.

Помилковий пост був швидко виправлений, однак курйозну фотографію встигли зберегти користувачі.

ФФУ зганьбилася з українським анонсом фіналу ЧС U-20

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Нагадаємо, що конгрес Федерації футболу України на своєму засіданні в Запоріжжі прийняв рішення про перейменування організації. З 17 травня 2019 року його офіційно називатиметься Українською асоціацією футболу (УАФ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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Тема
ФФУ
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Евдокимова Екатерина
Евдокимова Екатерина
Мoя благодарноcть всем тем, кто показал мне пpeкрacный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/u1lb7k Пpoстo пpoйдя пpостой опроc пoлyчилa почти полугодовyю зaрплaту)) Пользyйтecь, покa ещe есть вoзможноcть=)
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