ФФУ зганьбилася з українським анонсом фіналу ЧС U-20

Українська асоціація футболу (УАФ) помилилася з анонсом фіналу чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея.

В новини про квитки на вирішальний матч молодіжного мундіалю працівники УАФ розмістили прапор Північної Кореї.

Помилковий пост був швидко виправлений, однак курйозну фотографію встигли зберегти користувачі.

Новини ФФУ припинить своє існування

Нагадаємо, що конгрес Федерації футболу України на своєму засіданні в Запоріжжі прийняв рішення про перейменування організації. З 17 травня 2019 року його офіційно називатиметься Українською асоціацією футболу (УАФ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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