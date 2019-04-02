ФФУ прийняла сенсаційне рішення у справі Мораеса: спортивні підсумки 1 квітня

Федерація футболу України прийняла цікаве рішення в справі Жуніора Мораеса, а американський боксер Шеннон Бріггс оцінив шанси Олександра Усика в хевівейті. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 1 квітня.
Крім того, росіянин Олександр Повєткін висловився про бій із Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
У ФФУ прийняли важливе рішення в справі Мораеса
"Розумію": Повєткін відверто висловився про бій із Усиком
Юрист зробив сенсаційну заяву про справу Мораеса
"Стає краще": знаменитий провокатор Кличка висловився про перехід Усика в хевівейт
Дружина екс-капітана "Динамо" засвітила груди: сміливе фото
Не ризикнули: стало відомо, чому не відбувся бій Усик — Повєткін
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Скандал з Мораесом" на сайті "OBOZREVATEL".