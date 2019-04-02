ФФУ прийняла сенсаційне рішення у справі Мораеса: спортивні підсумки 1 квітня

Федерація футболу України прийняла цікаве рішення в справі Жуніора Мораеса, а американський боксер Шеннон Бріггс оцінив шанси Олександра Усика в хевівейті. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 1 квітня.

Крім того, росіянин Олександр Повєткін висловився про бій із Олександром Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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