ФФУ показала, що творилося в роздягальні після перемоги України на ЧС U-20

Футболісти молодіжної збірної України з футболу дозволили собі розслабитися після перемоги в фіналі чемпіонату світу U-20.

Федерація футболу України (ФФУ) на своєму каналі в Youtube представила запис того, що відбувалося в роздягальні "синьо-жовтих" по закінченню головного матчу мундіалю в Польщі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися фантастичною атмосферою успіху.

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС U-20 Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Дубль оформив нападник київського "Динамо" Владислав Супряга.

Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження.

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