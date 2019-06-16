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ФФУ показала, що творилося в роздягальні після перемоги України на ЧС U-20

19.5тЧитати матеріал російською

Футболісти молодіжної збірної України з футболу дозволили собі розслабитися після перемоги в фіналі чемпіонату світу U-20.

Федерація футболу України (ФФУ) на своєму каналі в Youtube представила запис того, що відбувалося в роздягальні "синьо-жовтих" по закінченню головного матчу мундіалю в Польщі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися фантастичною атмосферою успіху.

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Молодіжна збірна України з футболу

Новини
Стадіон фантастично виконав гімн України на фіналі ЧС з футболу U-20

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС U-20 Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Дубль оформив нападник київського "Динамо" Владислав Супряга.

Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження.

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Місце
ПольщаЛодзь
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Спасибо, ребята!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Теперь наших юных талантов растаскают по избирательным нам спискам партий.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Молодцы!!!!
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