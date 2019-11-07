ФФУ покарала "Динамо" за матч Кубка України з "Шахтарем"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ - в минулому ФФУ) визначив дисциплінарні санкції для київського "Динамо" за гру Кубка України проти "Шахтаря".

Віцечемпіони України повинні внести обов'язковий грошовий внесок у розмірі 179 000 гривень за використання піротехніки на трибунах під час матчу, повідомляє пресслужба УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108 хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що в цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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