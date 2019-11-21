"Шахтар" покарали за російську мову на матчі з "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) покарав донецький "Шахтар" за російськомовні оголошення на ОСК "Металіст" за підсумками скандального матчу з "Динамо".

Як повідомляє Футбол 24, арбітр зустрічі 14-го туру Микола Балакін кілька разів просив запустити голосове оголошення про неприпустимість прояву расизму на трибунах. Вони прозвучали, але російською мовою. Тепер "Шахтар" зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 20 тис. грн..

Матч "Шахтар" - "Динамо" Footboom

УАФ на офіційному сайті повідомляє, що київське "Динамо" буде змушене провести наступний домашній поєдинок без уболівальників. Ще один матч при порожніх трибунах умовно з випробувальним терміном до кінця сезону 2019/2020. Також столичний клуб повинен заплатити штраф у розмірі 500 тис. грн..

Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ визначилася з покаранням для бразильця "гірників" Тайсона за червону картку в матчі "Шахтар" - "Динамо".

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