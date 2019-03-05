ФФУ і Федерація футболу учасників АТО не змогли домовитися з питань об'єднаного чемпіонату

1 березня в приміщенні агентства "Укрінформ" відбувся "круглий" стіл з питань можливого об'єднання футбольних чемпіонатів учасників АТО.

Як заявили в Федерації футболу учасників АТО, зустріч не дала можливості її учасникам знайти шляхи вирішення проблем.

У розмові в інформаційному агентстві сіли, з одного боку - керівники Федерація футболу учасників АТО і деякі капітани команд і представники Ліги учасників АТО. А з іншого боку - керівники Національної ради з питань спортивної реабілітації, представники ФФУ та понад тридцять представників муніципальної варти міста Києва , які ніякого відношення до змагань з футболу серед учасників АТО не мають, але шукають усі можливі способи, щоб очолити вже успішно реалізовані програми спортивної реабілітації ветеранів та учасників АТО (ООС), що п'ятий рік ефективного проходять в Україні без будь-якої державної підтримки.

Федерація футболу учасників АТО запропонували своє бачення вирішення проблем взаємодії з ФФУ, яке полягає в наступному:

• пролонгація договору про співпрацю між ФФУ і Федерацією футболу учасників АТО;

• включення проведення Чемпіонату з футболу серед команд Ліги учасників АТО на Кубок "Героїв АТО" в загальний календар спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів ФФУ та Міністерства молоді та спорту України на 2019;

• об'єднання громадських організацій учасників бойовий дій з питань спортивної реабілітації на вже існуючій п'ятий рік платформі.

На жаль, на думку Федерації футболу учасників АТО, конструктивної розмови не відбулися. Всі запропоновані варіанти були проігноровані як і в попередні п'ять років, а тому представники Федерації футболу учасників АТО, не бачачи сенсу в подальших переговорах, покинули залу.

Новини У Києві боролися на честь загиблих бійців АТО

Крім того, Федерація футболу учасників АТО виступила категорично проти включення в їх футбольні команди професійних гравців, як було запропоновано на цій зустрічі. Проведені турніри - це програма реабілітації учасників бойових дій, а не створення ще одного напрямку спортивних змагань, відзначається на офіційному сайті Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під загрозою знаходиться старт п'ятого сезону чемпіонату футбольної ліги учасників АТО, який повинен розпочатіся 23-го березня. Справа в тому, що Федерація футболу України (ФФУ) досі не пролонгувала договір з організатором чемпіонату – Федерацією футболу учасників АТО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал