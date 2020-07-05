ФФА довічно дискваліфікувала ексдинамівця і ще 19 українських футболістів
Дмитро Копитов отримав довічну дискваліфікацію в Вірменії. Футбол 24
Федерація футболу Вірменії (ФФА) за договірні матчі дискваліфікувала на різні терміни футбольні клуби "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" і "Єреван", де виступали в тому числі і 25 українців.
20 наших футболістів отримали довічний "бан". Серед них опинився і Дмитро Копитов, який виступав в 2018 році за київське "Динамо".
Повний список наших співвітчизників, яким заборонено займатися футболом, був опублікований на сайті ФФА.
1. Ростислав Козар (фактичний власник ФК "Арагац", довічно);
2. Юрій Окул (головний тренер ФК "Арагац", довічно);
3. Євген Коняшин (футболіст ФК "Арагац", довічно);
4. Ілля Глушицький (футболіст ФК "Арагац", довічно);
5. Микита Філатов (футболіст ФК "Арагац", 3 роки + штраф);
6. Богдан Суходуб (футболіст ФК "Торпедо", довічно);
7. Мирослав Діда (футболіст ФК "Торпедо", 1 рік);
8. Єгор Луговий (футболіст ФК "Торпедо", довічно);
9. Дмитро Клімаков (футболіст ФК "Масі" з, довічно);
10. Дмитро Михайличенко (футболіст ФК "Масіс", 1 рік);
11. Михайло Попов (футболіст ФК "Масіс", 3 роки);
12. Олег Гуменюк (футболіст ФК "Масіс", довічно);
13. Олексій Бондаренко (футболіст ФК "Масіс", 1 рік + штраф);
14. Сергій Литовченко (головний тренер ФК "Локомотив", довічно);
15. Євген Захарченко (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
16. Тимофій Шеремета (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
17. Ігор Биковський (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
18. Артем Пилипенко (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
19. Ілля Ходуля (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
20. Сергій Дячук (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
21. Дмитро Копитов (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
22. Антон Антошин (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
23. Ярослав Ясницький (футболіст ФК "Локомотив", довічно);
24. Анатолій Пісковець (колишній головний тренер ФК "Локомотив", довічно);
25. Максим Дробний (фактичний власник ФК "Локомотив", інвестор, довічно).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українського арбітра першої ліги Владислава Дороша запідозрили у хабарництві. Інформація про можливу участь футбольного судді в махінаціях з'явилася в пресі.