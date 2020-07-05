ФФА довічно дискваліфікувала ексдинамівця і ще 19 українських футболістів

Федерація футболу Вірменії (ФФА) за договірні матчі дискваліфікувала на різні терміни футбольні клуби "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" і "Єреван", де виступали в тому числі і 25 українців.

20 наших футболістів отримали довічний "бан". Серед них опинився і Дмитро Копитов, який виступав в 2018 році за київське "Динамо".

Повний список наших співвітчизників, яким заборонено займатися футболом, був опублікований на сайті ФФА.

1. Ростислав Козар (фактичний власник ФК "Арагац", довічно);

2. Юрій Окул (головний тренер ФК "Арагац", довічно);

3. Євген Коняшин (футболіст ФК "Арагац", довічно);

4. Ілля Глушицький (футболіст ФК "Арагац", довічно);

5. Микита Філатов (футболіст ФК "Арагац", 3 роки + штраф);

6. Богдан Суходуб (футболіст ФК "Торпедо", довічно);

7. Мирослав Діда (футболіст ФК "Торпедо", 1 рік);

8. Єгор Луговий (футболіст ФК "Торпедо", довічно);

9. Дмитро Клімаков (футболіст ФК "Масі" з, довічно);

10. Дмитро Михайличенко (футболіст ФК "Масіс", 1 рік);

11. Михайло Попов (футболіст ФК "Масіс", 3 роки);

12. Олег Гуменюк (футболіст ФК "Масіс", довічно);

13. Олексій Бондаренко (футболіст ФК "Масіс", 1 рік + штраф);

14. Сергій Литовченко (головний тренер ФК "Локомотив", довічно);

15. Євген Захарченко (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

16. Тимофій Шеремета (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

17. Ігор Биковський (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

18. Артем Пилипенко (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

19. Ілля Ходуля (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

20. Сергій Дячук (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

21. Дмитро Копитов (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

22. Антон Антошин (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

23. Ярослав Ясницький (футболіст ФК "Локомотив", довічно);

24. Анатолій Пісковець (колишній головний тренер ФК "Локомотив", довічно);

25. Максим Дробний (фактичний власник ФК "Локомотив", інвестор, довічно).

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