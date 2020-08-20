"Ференцварош" Реброва здобув впевнену перемогу і вийшов до наступного раунду ЛЧ

"Ференцварош" Сергія Реброва здобув впевнену перемогу над шведським "Юргорденом" і вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Підопічні українця забили по голу в кожному таймі і залишили свої ворота в недоторканності. Обидва голи "Ференцвароша" були забиті вінгером Токмаком Нгуеном. Спочатку уродженець Кенії обікрав захисника "Юргордена" та потужно пробив з-за меж штрафного, а потім реалізував вихід один на один. Відзначимо, що українець Ігор Харатін вийшов у стартовому складі угорського клубу і відіграв весь матч.

У наступному раунді команда Реброва приїде в гості до чемпіона Шотландії "Селтіка". Поєдинок запланований на 25 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський віддав дві гольові передачі і допоміг брестському "Динамо" розгромити "Астану" в кваліфікації Ліги чемпіонів.