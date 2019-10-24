Угорський футбольний клуб "Ференцварош", який тренує знаменитий український фахівець Сергій Ребров, обіграв в Москві місцевий ЦСКА.

Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти шестиразового чемпіона Росії завершився з рахунком 0:1. Ця перемога стала першою для "Ференцвароша" за 15 років виступів у єврокубковій групі.

В останній раз таке траплялося 16 грудня 2004 року, коли угорці на виїзді обіграли "Хартс" (1 0) в груповому етапі Кубка УЄФА.

"Ми знали, що (Маріо) Фернандес багато грає в атаці і мало обороняється. Він, можливо, кращий захисник в російському футболі. Ми використовували нашого швидкого форварда проти 17-річного захисника ЦСКА. Ми думали про те, щоб грати через Карпова і створювати проблеми в цій зоні", - заявив Ребров після матчу журналістам.

Такий результат російські вболівальники назвали фірмовим ганьбою.

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