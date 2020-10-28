"Ференцварош" – "Динамо": Ребров розповів про емоції перед матчем із колишнім клубом

Наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров зізнався, що відчуває певні емоції перед зустріччю з "Динамо", яке він очолював у 2014-2017 роках.

Незважаючи на це, під час пресконференції перед матчем другого туру Ліги чемпіонів, який відбудеться в середу, 28 жовтня, український тренер заявив, що це ніяк не вплине на його роботу. Він також розповів, як змінилася гра киян із приходом Мірчі Луческу.

"Звичайно, я відчуваю певні емоції. Але в професійному плані вони не впливають на мою роботу. Мені подобається готуватися до серйозних команд, таких як київське "Динамо". Крім того, мені дуже приємно, що "Динамо" знову виступає в груповому раунді Ліги чемпіонів. Думаю, всі помітили зміни, які Луческу привніс у команду. Я бачу більше дисциплінованості, більше розуміння гри. Звичайно ж, на нас чекає складний матч", – цитує слова українця офіційний сайт київського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу висловився про суперництво з Ребровим і відзначив силу "Ференцвароша".