'Ференцварош' – 'Динамо': огляд матчу Ліги чемпіонів. Відео

Київське "Динамо" прикро втратило перемогу у 2-му турі Ліги чемпіонів. Матч в Угорщині проти місцевого "Ференцвароша" завершився з рахунком 2:2.

Після першого тайму підопічні Мірчі Луческу лідирували з рахунком 2:0, але не змогли втримати перевагу. Після видалення Сергія Сидорчука на 85-й хвилині чемпіон Угорщини зміг забити необхідний 2-й гол.

"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Україна 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 28, пенальті Циганков, 0:2 – 41 де Пена, 1:2 – 59 Нген, 2:2 – 90 Болі.

Ференцварош – Дібус, Хайстер, Блажіч, Ковачевич (Двалі, 86), Ловренчіч (Ботка, 86), Зубков, Сомаліу, Нген, Харатін (Лаідуні, 65), Ізаел (Болі, 73), Шигера (Мак, 73).

Динамо – Бойко, Караваєв, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 82), Циганков (Родрігеш, 90), Шапаренко (Белуце, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Попередження: Сомаліу (12), Хайстер (21), Харатін (26), Сидорчук (52), Лаідуні (71), Нген (72), Буяльський (76).

Вилучення: Сидорчук (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні донецький "Шахтар" вистояв нульову нічию з "Інтером".

Крім того, в матчі 2-го туру варто відзначити чудесний порятунок мадридського "Реала". Іспанці програвали 0: 2, але забили на 87-й і 93-й хвилинах.