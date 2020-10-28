"Ференцварош" – "Динамо": дивитися онлайн трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в надважливому матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграє з угорським "Ференцварош".

Команда Мірчі Луческу битиметься з підопічними Сергія Реброва у середу, 28 жовтня, на стадіоні "Групама-Арена". Причому українці зазнали серйозних втрат через COVID-19, позитивний тест на який здали воротарі Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ференцварош – Динамо. Початок – о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО

Побачити поєдинок прямих конкурентів у боротьбі за третє місце в групі з "Ювентусом" і "Барселоною" можна буде на каналі "Футбол 2".

Крім того, пряму трансляцію з Будапешта проведе відеосервіс Megogo. Також гру покаже російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ФЕРЕНЦВАРОШ – ДИНАМО

Аналітики віддають перевагу київській команді. Ставки на перемогу "Динамо" приймаються з коефіцієнтом 2,20.

Нічия оцінюється котируванням 3.40. А показники на успіх угорців досягають рівня 3,30.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч буде бригада арбітрів зі Словаччини, яку очолює Іван Кружляк.

Допомагати йому будуть на лініях співвітчизник Томаш Сомолані та француз Сіріль Грінгор. Роль четвертого рефері виконає Борис Маргефка.

Також на матчі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої буде стежити німець Крістіан Дінгерт.

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СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергій Ребров, головний тренер "Ференцвароша":

– Звичайно, зараз у мені вирують емоції, але я профі. Ми потрапили до Ліги чемпіонів, щоб грати проти таких команд. Я радий, що київське "Динамо" теж тут, адже вони не виступали на цій стадії кілька років. Це буде дуже цікавий матч, але мої почуття не вплинуть на мене. "Ференцварош" зіграє з дуже сильним суперником, але ми граємо вдома і повинні домінувати і переважати в своїй грі.

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо":

– "Ференцварош" справляє дуже гарне враження. Я не хочу виділяти когось персонально, зазначу лише, що підвищився загальний рівень команди і клубу. У розвиток було вкладено багато грошей, прийшли якісні футболісти. Зараз команда здатна піднести будь-який сюрприз. В "Динамо", навпаки, в останні роки виникли певні фінансові проблеми, пішли багато гравців. Але в той же час в цьому був і плюс. Завдяки нашій клубній академії ми отримали багато молодих гравців, які розкрилися і зайняли місця в основному складі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Ференцварош": Дібус – Ботко, Блажіч, Ковачевіч, Чівіч – Шигера, Харатін, Сомаліа – Ісаел, Нгуен, Мак

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

"Динамо" і "Ференцварош" прогнозовано в першому турі поступилися більш сильним суперникам в особі "Ювентуса" та "Барселони", розділяючи 3-4 місце у квартеті.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди зустрічалися одна з одною в єврокубках одного разу. У легендарному фіналі Кубка Кубків 1975 роки українці розгромили суперника 3:0, завоювавши трофей.

Відзначимо, що Сергій Ребров і Мірча Луческу провели 8 поєдинків, коли українець тренував "Динамо", а румун – "Шахтар". Дві гри виграв Ребров, чотири – Луческу, а ще дві зустрічі завершилися внічию, різниця м'ячів 3-11 на користь екснаставника "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу детально розповів, чому подав у відставку через кілька днів після призначення у київський клуб.