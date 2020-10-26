"Ференцварош" – "Динамо": букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" є невеликим фаворитом у виїзному матчі проти "Ференцвароша" у другому турі Ліги чемпіонів.

Спортивні аналітики оцінили ймовірність перемоги української команди в 42-44%. На виграш підопічних Мірчі Луческу можна поставити за 2,25, а на нічию та успіх угорського клубу – за 3,30.

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Нагадаємо, що "Динамо" в першому турі поступилося в домашньому поєдинку "Ювентусу" за рахунком 0:2, а "Ференцварош" зазнав розгромної поразки від "Барселони" (1:5). Єдиний гол у складі угорців тоді забив футболіст збірної України Ігор Харатін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер киян Мірча Луческу взяв у Будапешт 26 гравців. У заявку команди не потрапили голкіпер Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко, які захворіли на коронавірус.