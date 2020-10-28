"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-відео голів Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" в ці хвилини у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грає в гостях проти угорського "Ференцвароша", який тренує Сергій Ребров.
Уже на 28-й хвилині українці відкрили рахунок у матчі. Харатін зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Циганков точно реалізував пенальті.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн-відео голів.
"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Україна 1:2 (другий тайм)
Гол: 0:1 – 28, пенальті Циганков.
Гол 0: 2 – 41 Де Пена.
1: 2 – 59 Нген.
Ференцварош – Дібус, Хайстер, Блажіч, Ковачевич, Ловренчіч, Зубков, Сомаліу, Нген, Харатін, Ізаел, Шигера.
Динамо – Бойко, Караваєв, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Циганкова, Шапаренко, Де Пена, Супряга.
Попередження: Сомаліу (12), Хайстер (21), Харатін (26).
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-му турі ЛЧ, "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" розгромила каталонська "Барселона" (1:5).
Перед поїздкою в Угорщину "Динамо" в УПЛ видобуло мінімальну перемогу над "Олександрією".