"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-відео голів Ліги чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 22:38, 28.10.2020 Оновлено: 23:27, 28.10.2020

Київське "Динамо" в ці хвилини у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грає в гостях проти угорського "Ференцвароша", який тренує Сергій Ребров.

Уже на 28-й хвилині українці відкрили рахунок у матчі. Харатін зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Циганков точно реалізував пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн-відео голів.

"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Україна 1:2 (другий тайм)

Гол: 0:1 – 28, пенальті Циганков.

Гол 0: 2 – 41 Де Пена.

1: 2 – 59 Нген.

Ференцварош – Дібус, Хайстер, Блажіч, Ковачевич, Ловренчіч, Зубков, Сомаліу, Нген, Харатін, Ізаел, Шигера.

Динамо – Бойко, Караваєв, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Циганкова, Шапаренко, Де Пена, Супряга.

Попередження: Сомаліу (12), Хайстер (21), Харатін (26).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-му турі ЛЧ, "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" розгромила каталонська "Барселона" (1:5).

Перед поїздкою в Угорщину "Динамо" в УПЛ видобуло мінімальну перемогу над "Олександрією".

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