"Ференцварош" – "Динамо": онлайн відео голів Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в ці хвилини у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів грає в гостях проти угорського "Ференцвароша", який тренує Сергій Ребров.

Вже на 28-й хвилині українці відкрили рахунок в матчі. Харатін зіграв рукою в своєму штрафному майданчику і Циганков точно реалізував пенальті.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео-голів.

"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Україна 0:1 (перший тайм)

Гол: 0:1 – 28, пенальті Циганков.

Ференцварош – Дібус, Хайстер, Блажіч, Ковачевич, Ловренчіч, Зубков, Сомаліу, Нген, Харатін, Ізаел, Шигера.

Динамо – Бойко, Караваєв, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Циганкова, Шапаренко, де Пена, Супряга.

Попередження: Сомаліу (12), Хайстер (21), Харатін (26).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі ЛЧ, "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" був розгромлений каталонською "Барселоною" (1:5).

Перед поїздкою в Угорщину "Динамо" в УПЛ видобуло мінімальну перемогу над "Олександрією".