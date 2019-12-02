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3 грудня • оновлено в 06:47
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Фейл століття: південнокорейський воротар здійснив епічну помилку в матчі – опубліковано відео

4.4т
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Матч плей-офф корейської Кей-ліги між "Ульсан Хенде" і "Пхохан Стілерс" увінчався жахливим ляпом голкіпера господарів Кіма Син Гю.

За рахунку 1:2 за кілька хвилин до закінчення основного часу Кім поспішав ввести м'яч у гру з ауту, але незрозумілим чином переплутав форми команд. Він ввів м'яч прямо на хід нападнику суперників, якому залишалося лише відправити м'яч у порожні ворота. У Південній Кореї вже охрестили цей момент "найгіршою помилкою в історії Кей-ліги".

"Ульсан" - "Пхохан"

"Ульсан" - "Пхохан"

K League United

Після курйозного голу "Пхохан" відчув упевненість у своїх силах і зумів довести справу до розгрому. Матч закінчився з рахунком 1:4.

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Південна Корея Ульсан
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