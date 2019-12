Фейл століття: південнокорейський воротар здійснив епічну помилку в матчі – опубліковано відео

Матч плей-офф корейської Кей-ліги між "Ульсан Хенде" і "Пхохан Стілерс" увінчався жахливим ляпом голкіпера господарів Кіма Син Гю.

За рахунку 1:2 за кілька хвилин до закінчення основного часу Кім поспішав ввести м'яч у гру з ауту, але незрозумілим чином переплутав форми команд. Він ввів м'яч прямо на хід нападнику суперників, якому залишалося лише відправити м'яч у порожні ворота. У Південній Кореї вже охрестили цей момент "найгіршою помилкою в історії Кей-ліги".

The worst mistake in the history of K League. #kleagie pic.twitter.com/JvioMhSGRh