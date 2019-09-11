Феєрія від Роналду: результати відбору Євро-2020 10 вересня

У вівторок, 10 вересня, завершився 6-й тур відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020. Відбулися сім поєдинків у групах А, В і Н.
У групі В зустрічалися суперники збірної України з кваліфікації — Литва приймала вдома Португалію, а команда Люксембургу грала із сербами. Обидві зустрічі завершилися прогнозованими перемогами фаворитів.
Кріштіану Роналду забив 4 м'ячі Литві
Втім, невідомо, як би все виглядало насправді, якби у португальської збірної не було Кріштіану Роналду. Форвард "Ювентуса" відзначився покером (так називають у футболі чотири м'ячі, забиті одним гравцем у матчі).
Цей покер став для Роналду 10-м у кар'єрі і другим у збірній. Тепер на рахунку португальця — 93 голи в складі збірної. Це другий результат в історії — до рекорду іранця Алі Даеї (109 м'ячів за збірну) залишилося не так вже й багато.
Огляд матчу Литва — Португалія:
Незважаючи на перемоги Португалії та Сербії, збірна України впевнено лідирує у групі В і лише за дуже гіпотетичних розкладів може не потрапити до фінальної частини ЧЄ-2020.
Нагадаємо, що команді Андрія Шевченка залишилося провести три гри у відборі — 11 жовтня з Литвою вдома, 14 жовтня з Португалією (також вдома) і 14 листопада із Сербією на виїзді.
Всі результати 10 вересня
Група А
Чорногорія — Чехія — 0:3
Англія — Косово — 5:3
Група В
Люксембург — Сербія — 1:3
Литва — Португалія — 1:5
Група Н
Молдова — Туреччина — 0:4
Франція — Андорра — 3:0
Албанія — Ісландія — 4:2
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня збірна України провела в Дніпрі товариський матч із командою Нігерії, в якому створила камбек, уникнувши поразки на останніх хвилинах.
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