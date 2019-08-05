Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Феєрія голів: троє футболістів збірної України влаштували шоу в Бельгії

2.2т Читати матеріал російською

Українські футболісти Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук стали героями матчу чемпіонату Бельгії. Клуб, за який виступають українці, "Гент", на своєму полі розгромив "Ейпен" — 6:1.

Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук принесли перемогу

Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук принесли перемогу "Генту" в чемпіонаті Бельгії

sport.be

Роман Безус оформив у поєдинку дубль, Роман Яремчук забив ще один гол, реалізувавши пенальті. А Ігор Пластун забив гол, який пізніше в офіційному протоколі переписали на автогол гравця "Ейпена". Так, із шести голів "Гента" фактично чотири — на рахунку українців.

Відео голів та огляд матчу "Гент" — "Ейпен":

Зазначимо, що Роман Яремчук забив вже четвертий гол за "Гент" у чотирьох матчах нового сезону. Раніше він відзначився тричі в матчах Ліги Європи. Для іншого футболіста збірної України Романа Безуса ці голи стали дебютними в сезоні, який стартував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст бельгійського клубу забив приголомшливий гол, ''викрививши простір''.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особи
Роман Яремчук Роман Безус
Місце
Бельгія Гент
Тег
Гент
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel