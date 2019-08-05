Феєрія голів: троє футболістів збірної України влаштували шоу в Бельгії

Українські футболісти Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук стали героями матчу чемпіонату Бельгії. Клуб, за який виступають українці, "Гент", на своєму полі розгромив "Ейпен" — 6:1.

Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук принесли перемогу "Генту" в чемпіонаті Бельгії sport.be

Роман Безус оформив у поєдинку дубль, Роман Яремчук забив ще один гол, реалізувавши пенальті. А Ігор Пластун забив гол, який пізніше в офіційному протоколі переписали на автогол гравця "Ейпена". Так, із шести голів "Гента" фактично чотири — на рахунку українців.

Відео голів та огляд матчу "Гент" — "Ейпен":

Зазначимо, що Роман Яремчук забив вже четвертий гол за "Гент" у чотирьох матчах нового сезону. Раніше він відзначився тричі в матчах Ліги Європи. Для іншого футболіста збірної України Романа Безуса ці голи стали дебютними в сезоні, який стартував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст бельгійського клубу забив приголомшливий гол, ''викрививши простір''.

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