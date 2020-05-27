Федун напророкував Росії мільярдні збитки

Власник московського "Спартака" Леонід Федун оцінив фінансові втрати клубів Російської прем'єр-ліги (РПЛ) при проведенні матчів без глядачів на трибунах.

Леонід Федун Finparty

"Сподіваюся, буде можливість, у зв'язку з тим, що мер Москви зараз буде знімати карантин, дозволити відвідування стадіону уболівальникам з урахуванням санітарних норм. Щоб уболівальники були на відстані двох метрів один від одного і так далі. Це було б дуже добре. Якими будуть збитки від проведення всіх матчів, що залишилися без глядачів? Це мільйони. Півтора мільярда як мінімум", – цитує Федуна sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Федун був госпіталізований із коронавірусом. Стан 64-річного функціонера був стабільним, хвороба протікала у важкій формі. Він був госпіталізований у плановому порядку відразу після того, як здав позитивний тест.

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