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27 травня • оновлено в 22:18
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Федун напророкував Росії мільярдні збитки

4.1т
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Власник московського "Спартака" Леонід Федун оцінив фінансові втрати клубів Російської прем'єр-ліги (РПЛ) при проведенні матчів без глядачів на трибунах.

Леонід Федун

Леонід Федун

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"Сподіваюся, буде можливість, у зв'язку з тим, що мер Москви зараз буде знімати карантин, дозволити відвідування стадіону уболівальникам з урахуванням санітарних норм. Щоб уболівальники були на відстані двох метрів один від одного і так далі. Це було б дуже добре. Якими будуть збитки від проведення всіх матчів, що залишилися без глядачів? Це мільйони. Півтора мільярда як мінімум", – цитує Федуна sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Федун був госпіталізований із коронавірусом. Стан 64-річного функціонера був стабільним, хвороба протікала у важкій формі. Він був госпіталізований у плановому порядку відразу після того, як здав позитивний тест.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
чемпіонат Росії Коронавірус
Місце
Росія
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