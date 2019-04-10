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Федецький захотів взяти Усика на розбiрки

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Захисник "Карпат" Артем Федецький розповів, що якщо б у нього виникла проблема і потрібно було покликати на допомогу друга, він би вибрав Олександра Усика.

"Якби треба було когось взяти з собою на розбiрки, звичайно, взяв би Саню Усика. У нього є коронна фраза. Він якось сказав: "Федю, знаєш, що потрібно робити, коли тебе ображають?Коли тебе ображають, потрібно не ображатися", – заявив екс-футболіст збірної України в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендец".

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Рані OBOZREVATEL повідомляв, що Федецький категорично відмовився від вигідної пропозиції виступати в чемпіонаті Росії.

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Особи
Артем ФедецькийОлександр Усик
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