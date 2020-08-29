Федецький сказав, що зробить із Ракицьким під час зустрічі, згадавши Росію

Колишній український футболіст Артем Федецький зізнався, що незважаючи на рішення Ярослава Ракицького, який підписав контракт із російським клубом, він під час зустрічі все одно подав би руку колишньому партнеру по "синьо-жовтiй" збірнiй.

Федецький проти того, щоб наші гравці наразі переходили в чемпіонат Росії.

"Але Ракицькому під час зустрічі руку подам. Це його вибір. Може, він якось по-іншому сприймає політичну ситуацію і те, що відбувається в країні", – сказав Федецький в ефірі Youtube-каналу Вацко Live.

Артем досі не може зрозуміти причини такого вчинку.

"Ракицький, як футболіст і сім'янин, – класний пацан. Так, у нього, як і кожного, є свої мурахи в голові, але є деякі вчинки, які я не можу зрозуміти. Чого йому не вистачало в "Шахтарі", що він поїхав у "Зеніт"? Він заробляв не менше, аніж у "Зеніті". Чому він зробив такий крок – я не можу сказати", – підсумував Федецький.

Раніше Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького через те, що Ярик ніколи не співав перед матчами гімн України.