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Федецький сказав, що зробить з Ракицьким при зустрічі, згадавши Росію

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,0 т.
Артем Федецький

Артем Федецький не розуміє вчинку Ярослава Ракицького.

Колишній український футболіст Артем Федецький зізнався, що не дивлячись на рішення Ярослава Ракицького, який підписав контракт з російським клубом, він при зустрічі все одно подав би руку колишньому партнеру по "синьо-жовтiй" збірнiй.

Федецький проти того, щоб наші гравці в даний час переходили в чемпіонат Росії.

"Але Ракицькому при зустрічі руку подам. Це його вибір. Може, він якось по-іншому сприймає політичну ситуацію і те, що відбувається в країні", – сказав Федецький в ефірі Youtube-каналу Вацко Live.

Артем досі не може зрозуміти причини такого вчинку.

"Ракицький, як футболіст і сім'янин, – класний пацан. Так, у нього, як і кожного, є свої мурахи в голові, але є деякі вчинки, які я не можу зрозуміти. Чого йому не вистачало в "Шахтарі", що він поїхав в "Зеніт"? Він заробляв не менше, аніж в "Зеніті". Чому він зробив такий крок – я не можу сказати ", – підсумував Федецький.

Раніше Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького з-за того, що Ярик ніколи не співав перед матчами гімн України.

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Артем ФедецькийЯрослав Ракицький
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