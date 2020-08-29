Федецький сказав, що зробить з Ракицьким при зустрічі, згадавши Росію

Колишній український футболіст Артем Федецький зізнався, що не дивлячись на рішення Ярослава Ракицького, який підписав контракт з російським клубом, він при зустрічі все одно подав би руку колишньому партнеру по "синьо-жовтiй" збірнiй.

Федецький проти того, щоб наші гравці в даний час переходили в чемпіонат Росії.

"Але Ракицькому при зустрічі руку подам. Це його вибір. Може, він якось по-іншому сприймає політичну ситуацію і те, що відбувається в країні", – сказав Федецький в ефірі Youtube-каналу Вацко Live.

Артем досі не може зрозуміти причини такого вчинку.

"Ракицький, як футболіст і сім'янин, – класний пацан. Так, у нього, як і кожного, є свої мурахи в голові, але є деякі вчинки, які я не можу зрозуміти. Чого йому не вистачало в "Шахтарі", що він поїхав в "Зеніт"? Він заробляв не менше, аніж в "Зеніті". Чому він зробив такий крок – я не можу сказати ", – підсумував Федецький.

Раніше Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького з-за того, що Ярик ніколи не співав перед матчами гімн України.

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