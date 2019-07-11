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Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького через гімн України

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Екс-захисник збірної України Артем Федецький розповів, що в збірної України спокійно ставилися до того, що Ярослав Ракцікій не співає гімн.

Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького через гімн України

"Ми на цю тему не говорили. Пацани може десь і підколювали за гімн, але щоб якось жорстко і конкретно - нi. Це особиста справа кожного. Один може бути в душі патріот, кричати гімн, тризуб цілувати, а в реальності бути повним бидлом з одними понтами. А інший може себе вести зовсім по iншому", - заявив Федецький в інтерв'ю Youtube-каналі" Зе Інтерв'юер "

Артем впевнений, що з Ракицьким треба закривати тему

"Він не співав гімн, чи був він патріотом України? Він грав за збірну і я вважаю, що він один з кращих захисників. У нього шикарна ліва нога. Він хороший батько і сім'янин. Він прийняв рішення перейти в "Зеніт" разом з сім'єю. Це був вчинок, який, можливо, підтвердив деякі припущення. Раз він не співає гімн, значить він не такий-який то", - підсумував Федецький.

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П’ятов пояснив, чому Ракицький не співав гімн України

Нагадаємо, що не так давно ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України.

Раніше Ракицький зробив відверте зізнання про гімн України, пояснивши свою позицію щодо цього. Крім того, дружина Ярослава Ольга висловила здивування, чому він повинен співати "синьо-жовтий" гімн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Артем Федецький Ярослав Ракицький
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