Федецький про Луческу: завжди чихвостив українців

Вихованець академії "Шахтаря" Артем Федецький розповів про різне ставлення Мірчі Луческу до різних гравцiв донецького клубу.

За словами знаменитого ексфутболіста збірної України, румунський фахівець краще ставився до бразильців, ніж до українців.

"У Луческу своє бачення. Скажу, що він тренер топовий. З приводу розкриття талантів, особливо молодих бразильців – просто бомба. Він ні з ким не прогадав, може, були поодинокі випадки, але це несуттєво. А в плані людських якостей – питання риторичне . що не так? В першу чергу відношення. до одних одне було, до інших – інше. до легіонерам лояльніше. Завжди чихвостив українців. Я потім почав аналізувати, це напевно через те, що легіонери були куплені за шалені гроші", – заявив Федецький в ефірі Youtube-каналу Вацко Live.

Раніше Федецький заявив, що шокований переходом Мірчі Луческу в київське "Динамо". На думку Артема, румунський фахівець творив історію в донецькому клубі і не мав права так легко перейти в стан основного конкурента "гірників".

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