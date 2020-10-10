Федецький пояснив цькування збірної України з футболу

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький назвав причину великої кількості негативних коментарів в інтернеті про команду після двох поспіль розгромних поразок.

На думку знаменитого футболіста, всьому виною менталітет українців.

"Коли футбол підкріплювався результатом, усе було шикарно, хлопців на руках носили. Варто тільки програти в останніх матчах – починають цькувати. Я не буду хлопців критикувати. Я розумію, як ці поразки переносяться. Вони всі розуміють. Рахунок неприємний, катастрофи робити не потрібно", – цитує Федецького телеканал Футбол.

Артем закликав уболівальників підтримати команду.

"Це наша збірна. Вони найкращі з найкращих. Потрібна підтримка як від фанів, так і від експертів. Є так само диванні експерти. Збірної іншої у нас немає. Потрібно вірити і завжди підтримувати. Знаючи колектив у Андрія Миколайовича всі невдачі пройдемо і на Євро буде кращий результат", – сказав Федецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 жовтня, на НСК "Олімпійський" Україна зіграє з Німеччиною. Вже названо телеканали, які покажуть гру.

Нагадаємо, що 8 жовтня збірна України програла 1:7 Франції в товариському матчі. Раніше в Лізі націй "синьо-жовті" розгромно поступилися Іспанії (0:4).