Отже, вирішальний Матч Швейцарія – Україна скасовано УЄФА з досить виразною послідовністю дій: медична влада кантону Люцерн визнала те, що відбувається в збірній України спалахом зарази і посадили на карантин її ВСЮ (одного Малиновського в день гри до трьох напередодні виявилося цілком достатньо, можна не згадувати "рецидивістів" Кривцова і Мораес – не в них справа); футбольна влада Швейцарії вимушено підкорилися; інший, нековідоносній збірній України в розпорядженні делегації гостей не було; остаточне рішення щодо матчу передано в КДК УЄФА. Ризики, в принципі, очевидні, скільки не нарікай на несправедливість долі.

Стоп. А така вона несправедлива, ця доля? Ні! Занадто багато зробило керівництво вітчизняного футболу, щоб довести і без того безрадісне становище до маразматичного піку.

За великим рахунком, до глибини душі дістає лише одне. Пам'ятайте, як я розорявся з приводу трьох матчів підряд, коли і в жовтні, і в листопаді до пари матчів Ліги націй навісили березневі товарняки? Про безцільність такого витрачання людського ресурсу, яке, крім усього іншого, призвело до поразок і падіння рейтингу збірної України напередодні жеребкування відбору ЧС-2022...

Але все це дрібниці, основна відмінність в іншому. Раніше це були СПОРТИВНІ розмірковування, що мали якісь за і проти, але тепер вони для будь-якого розумної людини повинні були відступити перед медичними, чи не так? Навіщо ви, рідненькі мої, поперлися до польського Хожува в листопаді, коли вже найтупішому мало стати ясно, що коронавірус косить ряди не тільки італійських пенсіонерів, а й українських футболістів? Це після епідемій у стані "Шахтаря" та "Динамо"!

Повідомлення для особливо обдарованих: саме Сілезьке воєводство, де розташовується Хожув, впевнено лідирує в Польщі за кількістю хворих – більше трьох тисяч на день? Це я повинен був вичитувати, я – знати, я – бити тривогу? Напевно, я, більше ж нікому – у Федерації звикли гроші отримувати, а не роботу робити...

Це до якої міри треба начхати на долі своїх гравців або ж яким дурним і безпорадним сц*куном треба бути, щоб не домовитися про скасування або перенесення цього тричі нікому не потрібного спарингу?! Всього лише й треба було ткнути пальцем в екран і подзвонити своєму польському колезі Збігнєва Бонеку. Щоб спокійно закрити питання, не піддаючи зайвому ризику ані збірну України, ані збірну Польщі!

По-простому: ну кому ще не ясно було, що будь-яка поїздка, будь-який візит зараз пов'язані з додатковою загрозою підчепити ковід і тому логістика повинна була бути зведена до мінімуму?! Не інакше, у Андрія Павелка та його поплічників після ковідли мізки прокисли остаточно...