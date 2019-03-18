Федерація футболу учасників АТО та ФФУ подолали кризу у відносинах

П’ятий сезон чемпіонату Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО на Кубок героїв АТО стартує 24 березня у місті Вишневому Київської області.

Про це стало відомо після підписання договору про співпрацю між Федерацією футболу учасників АТО з Федерацією футболу України (ФФУ) і новоствореним Міністерством ветеранів. Після цього були подані документи про внесення турніру в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, що надало змаганням офіційного статусу. Таким чином було вирішено суперечку між футбольними організаціями.

Як було зазначено під час підписання договору, ФФУ цінує співпрацю з Федерацією учасників АТО і зі свого боку ФФУ гарантує професійну допомогу в організації змагань. Зокрема, і в цьому році ФФУ допомагатиме зі стадіонами, арбітрами, формою та м’ячами, повідомляє Укрінформ.

У подальших спільних планах – проведення єдиного чемпіонату для ветеранів АТО, а цьогоріч заплановано провести суперфінал – матч між володарем Кубка героїв АТО та переможцем турніру, який проводить ФФУ для ветеранів АТО.

Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО – це наймасштабніша в Україні програма психологічної та спортивної реабілітації ветеранів та учасників АТО (ООС) з 2015 року. Щорічно з березня по жовтень в 42 містах України більше двох з половиною тисяч учасників бойових дій проходили реабілітацію та соціальну адаптацію через улюблений вид спорту – футбол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов написав листа військовополоненим морякам, які перебувають у Росії. У ньому футболіст збірної України висловив підтримку своїм співвітчизникам, яких незаконно утримують на території сусідньої держави.

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