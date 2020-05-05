Федерація футболу Києва несподівано звезрнулася до УЄФА

Федерація футболу міста Києва звернулася до УЄФА щодо цільового використання коштів, котрі організація виділяє національнім асоціаціям на подолання наслідків, завданих пандемією коронавірусу.

Президенту УЄФА

Александеру Чеферіну

Шановний пане президенте!

Із нещодавнього повідомлення, опублікованого на офіційному сайті УЄФА, футбольній спільноті України і зокрема Федерації футболу м. Києва стало відомо, що УЄФА, не зважаючи на загальносвітову кризу, спромігся виділити 263.5 мільйона євро в рамках проекту HatTrick на подолання наслідків, завданих пандемією COVID-19. Відповідно до цього, за даною ініціативою кожна національна асоціація, яка входить до складу УЄФА, отримає до 4,3 мільйона євро.

Цю інформацію ми сприйняли з глибокою вдячністю та надією на те, що у скрутний час, коли фактично призупинені всі змагання з футболу, закриті стадіони та спортивні майданчики, не працюють дитячо-юнацькі футбольні школи, a тренери та фахівці знаходяться в карантинному режимі, такий своєчасний, доброчинний жест з боку УЄФА допоможе нашому футболу вижити.

Тим не менше, під час недавньої онлайн-наради з керівниками регіональних федерацій в УАФ зазначили, що інформація про цільове виділення УЄФА коштів на подолання наслідків пандемії коронавірусу є недостовірною. Він навіть назвав її фейком. 3a слова представників УАФ, той транш, який найближчим часом надійде від УЄФА, є його боргом перед УАФ.

Федерація футболу Києва

Така суперечлива заява члена виконкому УЄФА змусила футбольну громаду м. Києва звернутися до Вас за остаточним роз'ясненням. Ми вкрай здивовані такою дивною інтерпретацію офіційної публікації УЄФА, яка фактично натякає на існування подвійних стандартів.

Футбольна спільнота м. Києва стурбована намаганнями УАФ знівелювати актуальну ініціативу УЄФА щодо цільової фінансової допомоги в період пандемії. Наша занепокоєність не є безпідставною, оскільки на даний момент правоохоронними органами України проти УАФ та її посадовців відкрито близько десятка кримінальних проваджень, у тому числі, і стосовно нецільового використання коштів від УЄФА.

Виходячи з викладеного, звертаємось до Вас, шановний пане президенте, з проханням засвідчити той факт, що УАФ серед інших національних асоціацій також отримає зазначені 4,3 млн. євро саме на подолання наслідків пандемії COVID-19. Це важливо і з огляду на те, аби не допустити чергової афери з боку УАФ з використанням коштів, що виділяються УЄФА з метою розвитку футболу в Україні.

З повагою,

за дорученням Виконкому ГС ФФК,

Голова Федерації

Ігор Кочетов

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